توفي السيد جرجس دعبول والد زوجة العميد المتقاعد جورج الهد (٨٦۰۳۲۲) من ضباط الجيش اللبناني.

يُقام المأتم يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٦/٤/١٨ الساعة ۱۷.۰۰ في كنيسة القديس جاورجيوس - أنفه - الكورة.

تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ١٤.٠٠ وبعده لغاية الساعة ۱۹.۰۰ ويوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٦/٤/١٩ ابتداءً من الساعة ١٦.٠٠ ولغاية الساعة ۱۹.۰۰ في قاعة الكنيسة المذكورة، أو عبر الاتصال بالضابط المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: ٠٣/٩٣٠٥٠٨.