Published by lebarmy2 on سبت, 04/18/2026 - 10:54
توفي السيد جرجس دعبول والد زوجة العميد المتقاعد جورج الهد (٨٦۰۳۲۲) من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٦/٤/١٨ الساعة ۱۷.۰۰ في كنيسة القديس جاورجيوس - أنفه - الكورة.
تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ١٤.٠٠ وبعده لغاية الساعة ۱۹.۰۰ ويوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٦/٤/١٩ ابتداءً من الساعة ١٦.٠٠ ولغاية الساعة ۱۹.۰۰ في قاعة الكنيسة المذكورة، أو عبر الاتصال بالضابط المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: ٠٣/٩٣٠٥٠٨.
السبت, أبريل 18, 2026