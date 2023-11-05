Published by lebarmy2 on خميس, 05/11/2023 - 18:43

توفي السيد محمود صالح الرفاعي والد زوجة العميد المتقاعد خالد عسيلي من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 12 / 5 /2023 عقب صلاة الظهر في مسجد البساتنة – الغبيري، ويوارى الثرى في مدافن الأوقاف الجديدة.
تقبل التعازي بتاريخ 12/ 5 /2023 قبل الدفن وبعده في منزل الضابط العام المتقاعد المذكور أعلاه الكائن في دوحة عرمون – شارع أكرم رضوان – بناية العرقجي – الطابق الأرضي، وبتاريخي 13 و 14 / 5 /2023 من بعد صلاة العصر وحتى آذان المغرب في مسجد الإمام علي – قاعة أبو بكر الصديق – طريق الجديدة، أو عبر الإتصال بالعميد المتقاعد خالد عسيلي على رقم الهاتف: 290832 /03.

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Date: 
الخميس, مايو 11, 2023