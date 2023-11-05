- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy2 on خميس, 05/11/2023 - 18:43
توفي السيد محمود صالح الرفاعي والد زوجة العميد المتقاعد خالد عسيلي من ضباط الجيش اللبناني.
توفي السيد محمود صالح الرفاعي والد زوجة العميد المتقاعد خالد عسيلي من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 12 / 5 /2023 عقب صلاة الظهر في مسجد البساتنة – الغبيري، ويوارى الثرى في مدافن الأوقاف الجديدة.
تقبل التعازي بتاريخ 12/ 5 /2023 قبل الدفن وبعده في منزل الضابط العام المتقاعد المذكور أعلاه الكائن في دوحة عرمون – شارع أكرم رضوان – بناية العرقجي – الطابق الأرضي، وبتاريخي 13 و 14 / 5 /2023 من بعد صلاة العصر وحتى آذان المغرب في مسجد الإمام علي – قاعة أبو بكر الصديق – طريق الجديدة، أو عبر الإتصال بالعميد المتقاعد خالد عسيلي على رقم الهاتف: 290832 /03.
Ar
Date:
الخميس, مايو 11, 2023