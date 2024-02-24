توفي الحاج حامد أبو شاهين والد زوجة كل من العميد المتقاعد رياض أبو شاهين (820029) من ضبّاط الجيش اللبناني والرائد بشير أبو شاهين من ضبّاط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

يقام المأتم بتاريخ 24 / 2 / 2024 الساعة 16.30 في جبانة بلدة المنارة - البقاع الغربي.

تُقبل التعازي بعد الدفن في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه وبتواريخ 25 ، 26 و 27 / 2 / 2024 إبتداءً من الساعة 15.30 ولغاية الساعة 19.30 في دار الطيبة - المنارة، أو عبر الإتصال على أحد رقمي الهاتف:

- العميد المتقاعد رياض أبو شاهين: 03/763243.

- الرائد بشير أبو شاهين: 70/876545.