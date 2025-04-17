توفي الحاج علي رحال والد زوجة العميد المتقاعد طلال رحال (٨٣٠٥٤٦) من ضباط الجيش اللبناني.

يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/٤/١٧ الساعة ۱۷:۰۰ في جبانة بلدة المنارة - البقاع الغربي.

تُقبل التعازي بعد الدفن في منزل الفقيد وبتواريخ ۱۸ و۱۹ و٢٠٢٥/٤/٢٠ ابتداءً من الساعة ١٠:٠٠ لغاية الساعة ١٦:٠٠ في قاعة دار طيبه الكائنة في البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالعميد المتقاعد طلال رحال على رقم الهاتف الخلوي: ۰۳/۸۱٨٤١٢.