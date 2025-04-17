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Published by lebarmy10 on خميس, 04/17/2025 - 16:59
توفي الحاج علي رحال والد زوجة العميد المتقاعد طلال رحال (٨٣٠٥٤٦) من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/٤/١٧ الساعة ۱۷:۰۰ في جبانة بلدة المنارة - البقاع الغربي.
تُقبل التعازي بعد الدفن في منزل الفقيد وبتواريخ ۱۸ و۱۹ و٢٠٢٥/٤/٢٠ ابتداءً من الساعة ١٠:٠٠ لغاية الساعة ١٦:٠٠ في قاعة دار طيبه الكائنة في البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالعميد المتقاعد طلال رحال على رقم الهاتف الخلوي: ۰۳/۸۱٨٤١٢.
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Date:
الخميس, أبريل 17, 2025