توفي السيد سليم شفيق فتح الله والد زوجة العميد المتقاعد عبد الوهاب ياسين من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 8 / 1 / 2022 الساعة 11.30 في جامع البساتنة – الحرش – بيروت, ويوارى الثرى في مدافن الأوقاف الإسلامية الجديدة – الحرش.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 10 / 1 / 2022 إبتداءً من الساعة 13.00 ولغاية الساعة 18.00 في قلعة المفتي قباني جامع محمد الأمين – وسط بيروت, أو عبر الإتصال بالعميد المتقاعد عبد الوهاب ياسين على رقم الهاتف: 915508 / 03.