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Published by lebarmy12 on خميس, 06/25/2026 - 21:40
توفي الحاج حسن محمد شاهين والد زوجة العميد المتقاعد علي الحاج (٨٦٠٠٦٤) من ضباط الجيش اللبناني.
توفي الحاج حسن محمد شاهين والد زوجة العميد المتقاعد علي الحاج (٨٦٠٠٦٤) من ضباط الجيش اللبناني.
أُقيم المأتم يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٢٤ في بلدة البابلية - صيدا.
يُقام ذكرى مرور أسبوع على وفاته يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٢٧ الساعة ١٠.٠٠ في حسينية بلدة البابلية وتُقبل التعازي يوم الأحد بتاريخ ۲۰۲٦/٦/٢٨ ابتداءً من الساعة ١٥.٠٠ ولغاية الساعة ۱۹.۰۰ في جمعية التخصص والتوجيه العلمي - الرملة البيضا - بيروت (قرب المديرية العامة لأمن الدولة) أو عبر الاتصال بالضابط المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: ٠٣/٨٨٩٧٧٦
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Date:
الخميس, يونيو 25, 2026