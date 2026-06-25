توفي الحاج حسن محمد شاهين والد زوجة العميد المتقاعد علي الحاج (٨٦٠٠٦٤) من ضباط الجيش اللبناني.

أُقيم المأتم يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٢٤ في بلدة البابلية - صيدا.

يُقام ذكرى مرور أسبوع على وفاته يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٢٧ الساعة ١٠.٠٠ في حسينية بلدة البابلية وتُقبل التعازي يوم الأحد بتاريخ ۲۰۲٦/٦/٢٨ ابتداءً من الساعة ١٥.٠٠ ولغاية الساعة ۱۹.۰۰ في جمعية التخصص والتوجيه العلمي - الرملة البيضا - بيروت (قرب المديرية العامة لأمن الدولة) أو عبر الاتصال بالضابط المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: ٠٣/٨٨٩٧٧٦