توفي السيد ناظم أبو رضى والد زوجة العميد المتقاعد فادي شديد الرحباني من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 3 / 2 /2019 الساعة 13.00 في كنيسة مار جرجس للروم الأرثوذكس – شبعا.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 4 / 2 /2019 في منزل الفقيد الكائن في بلدة شبعا قرب مركز الصليب الأحمر وبتاريخ 5 / 2 /2019 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة القديس نيكولاوس للروم الأرثوذكس الأشرفية.