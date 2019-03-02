Published by lebarmy2 on أحد, 02/03/2019 - 08:06

توفي السيد ناظم أبو رضى والد زوجة العميد المتقاعد فادي شديد الرحباني من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 3 / 2 /2019 الساعة 13.00 في كنيسة مار جرجس للروم الأرثوذكس – شبعا.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 4 / 2 /2019 في منزل الفقيد الكائن في بلدة شبعا قرب مركز الصليب الأحمر وبتاريخ 5 / 2 /2019 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة القديس نيكولاوس للروم الأرثوذكس الأشرفية.

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Date: 
السبت, فبراير 2, 2019