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Published by lebarmy2 on أحد, 02/03/2019 - 08:06
توفي السيد ناظم أبو رضى والد زوجة العميد المتقاعد فادي شديد الرحباني من ضباط الجيش اللبناني.
توفي السيد ناظم أبو رضى والد زوجة العميد المتقاعد فادي شديد الرحباني من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 3 / 2 /2019 الساعة 13.00 في كنيسة مار جرجس للروم الأرثوذكس – شبعا.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 4 / 2 /2019 في منزل الفقيد الكائن في بلدة شبعا قرب مركز الصليب الأحمر وبتاريخ 5 / 2 /2019 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة القديس نيكولاوس للروم الأرثوذكس الأشرفية.
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Date:
السبت, فبراير 2, 2019