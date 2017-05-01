توفي السيد الياس روكز والد زوجة العميد المتقاعد فريد الخوري من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 5/ 1/ 2017 الساعة 14.00 في كنيسة سيدة التلة- دير القمر- الشوف.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخي 6 و7/ 1/ 2017 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة قلب يسوع الأقدس- سامي الصلح- بدارو (رقم هاتف العميد المتقاعد فريد الخوري 565117 /03).