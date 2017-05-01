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Published by raaad on خميس, 01/05/2017 - 11:29
توفي السيد الياس روكز والد زوجة العميد المتقاعد فريد الخوري من ضباط الجيش اللبناني.
توفي السيد الياس روكز والد زوجة العميد المتقاعد فريد الخوري من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 5/ 1/ 2017 الساعة 14.00 في كنيسة سيدة التلة- دير القمر- الشوف.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخي 6 و7/ 1/ 2017 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة قلب يسوع الأقدس- سامي الصلح- بدارو (رقم هاتف العميد المتقاعد فريد الخوري 565117 /03).
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Date:
الخميس, يناير 5, 2017