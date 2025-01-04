توفي السيد ميشال عواضة والد زوجة العميد المتقاعد مارون بدر (۸۳۰۰۸٤) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/١/٥ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة سيدة الحنان للروم الملكيين الكاثوليك - عجلتون.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۲:۳۰ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ ٢٠٢٥/١/٦ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ في صالون كنيسة سيدة النجاة البريج - قرنة شهوان أو عبر الاتصال بالعميد المتقاعد مارون بدر على رقم الهاتف الخلوي: ۰۳/۲۱٦۹۷۹.