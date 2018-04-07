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Published by lebarmy5 on أربعاء, 07/04/2018 - 20:47
توفي النقيب المتقاعد انطوان سليم من ضباط المديرية العامة للأمن العام والد زوجة العميد المتقاعد نادر عون من ضباط الجيش اللبناني.
توفي النقيب المتقاعد انطوان سليم من ضباط المديرية العامة للأمن العام والد زوجة العميد المتقاعد نادر عون من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 5 /7 /2018 الساعة 16,00 في كنيسة مار مارون الرعائية – جزين.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي 6و 7 /7 /2018 إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 19,00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 8 /7 /2018 إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون كنيسة القلب الأقدس - سامي الصلح - بدارو.
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Date:
الأربعاء, يوليو 4, 2018