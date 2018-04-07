Published by lebarmy5 on أربعاء, 07/04/2018 - 20:47

توفي النقيب المتقاعد انطوان سليم من ضباط المديرية العامة للأمن العام والد زوجة العميد المتقاعد نادر عون من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 5 /7 /2018 الساعة 16,00 في كنيسة مار مارون الرعائية – جزين.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي 6و 7 /7 /2018 إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 19,00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 8 /7 /2018 إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون كنيسة القلب الأقدس - سامي الصلح - بدارو.

 

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Date: 
الأربعاء, يوليو 4, 2018