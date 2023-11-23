Published by lebarmy16 on خميس, 11/23/2023 - 15:05

توفي السيد إميل وديع رياشي والد زوجة العميد المتقاعد(800166) نبهان نبهان من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 23 / 11 / 2023 الساعة 15.30 في كنيسة سيدة النياح – قاع الريم – زحلة.
تقبل التعازي قبل الدفن إبتداءً من الساعة 10.00  وبعده لغاية الساعة 18.00  في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 24 / 11 / 2023 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 في كنيسة سيدة النجاة – زحلة، أو على رقم هاتف العميد المتقاعد نبهان نبهان: 328265 / 03.

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Date: 
الخميس, نوفمبر 23, 2023