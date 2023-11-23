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Published by lebarmy16 on خميس, 11/23/2023 - 15:05
توفي السيد إميل وديع رياشي والد زوجة العميد المتقاعد(800166) نبهان نبهان من ضباط الجيش اللبناني.
توفي السيد إميل وديع رياشي والد زوجة العميد المتقاعد(800166) نبهان نبهان من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 23 / 11 / 2023 الساعة 15.30 في كنيسة سيدة النياح – قاع الريم – زحلة.
تقبل التعازي قبل الدفن إبتداءً من الساعة 10.00 وبعده لغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 24 / 11 / 2023 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 في كنيسة سيدة النجاة – زحلة، أو على رقم هاتف العميد المتقاعد نبهان نبهان: 328265 / 03.
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Date:
الخميس, نوفمبر 23, 2023