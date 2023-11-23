توفي السيد إميل وديع رياشي والد زوجة العميد المتقاعد(800166) نبهان نبهان من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 23 / 11 / 2023 الساعة 15.30 في كنيسة سيدة النياح – قاع الريم – زحلة.

تقبل التعازي قبل الدفن إبتداءً من الساعة 10.00 وبعده لغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 24 / 11 / 2023 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 في كنيسة سيدة النجاة – زحلة، أو على رقم هاتف العميد المتقاعد نبهان نبهان: 328265 / 03.