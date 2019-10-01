توفي الحاج أحمد حامد مطر والد زوجة العميد المهندس أحمد الجابي من مديرية التأليل.

يقام المأتم بتاريخ 11 / 1 / 2019 عقب صلاة الظهر في جبانة بلدة الدوير – قضاء النبطية.

تقبل التعازي بتاريخي 12 و 13 / 1 / 2019 في منزل المرحوم الكائن في بلدة الدوير، قرب العين، طلعة العقبة (يوم مفتوح) وبتاريخ 17 / 1 / 2019 بين صلاة العصر والمغرب في بيروت، النويري، شارع فادي حسن، طلعة فرن قلقاص، بناية سلمان سلمان – طابق سابع.