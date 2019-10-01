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Published by lebarmy12 on خميس, 01/10/2019 - 21:45
توفي الحاج أحمد حامد مطر والد زوجة العميد المهندس أحمد الجابي من مديرية التأليل.
يقام المأتم بتاريخ 11 / 1 / 2019 عقب صلاة الظهر في جبانة بلدة الدوير – قضاء النبطية.
تقبل التعازي بتاريخي 12 و 13 / 1 / 2019 في منزل المرحوم الكائن في بلدة الدوير، قرب العين، طلعة العقبة (يوم مفتوح) وبتاريخ 17 / 1 / 2019 بين صلاة العصر والمغرب في بيروت، النويري، شارع فادي حسن، طلعة فرن قلقاص، بناية سلمان سلمان – طابق سابع.
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Date:
الخميس, يناير 10, 2019