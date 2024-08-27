توفي السيد تيسير الجعيد والد زوجة العميد المهندس المتقاعد طارق غصن (۹۲۰۰٤٥) من ضباط الجيش اللبناني.

يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٢٨ الساعة ١٢:٣٠ في جبانة بلدة برجا.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام ابتداءً من الساعة ۱۲:۰۰ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في قاعة الوالدين قرب الجبانة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالضابط المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: ۷۰/۸۷۸۷۱۲.