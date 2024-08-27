Published by lebarmy2 on أربعاء, 08/28/2024 - 08:51

توفي السيد تيسير الجعيد والد زوجة العميد المهندس المتقاعد طارق غصن (۹۲۰۰٤٥) من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٢٨ الساعة ١٢:٣٠ في جبانة بلدة برجا.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام ابتداءً من الساعة ۱۲:۰۰ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في قاعة الوالدين قرب الجبانة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالضابط المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: ۷۰/۸۷۸۷۱۲.

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Date: 
الثلاثاء, أغسطس 27, 2024