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Published by lebarmy2 on أربعاء, 08/28/2024 - 08:51
توفي السيد تيسير الجعيد والد زوجة العميد المهندس المتقاعد طارق غصن (۹۲۰۰٤٥) من ضباط الجيش اللبناني.
توفي السيد تيسير الجعيد والد زوجة العميد المهندس المتقاعد طارق غصن (۹۲۰۰٤٥) من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٢٨ الساعة ١٢:٣٠ في جبانة بلدة برجا.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام ابتداءً من الساعة ۱۲:۰۰ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في قاعة الوالدين قرب الجبانة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالضابط المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: ۷۰/۸۷۸۷۱۲.
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Date:
الثلاثاء, أغسطس 27, 2024