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Published by lebarmy16 on جمعة, 09/06/2024 - 16:31
توفي الحاج كامل لطف الله حمدان والد زوجة العميد المهندس المتقاعد علي نصر الدين (٩٢٠٠٨٥) من ضباط الجيش اللبناني.
توفي الحاج كامل لطف الله حمدان والد زوجة العميد المهندس المتقاعد علي نصر الدين (٩٢٠٠٨٥) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٦ الساعة ١٧:٠٠ في جبانة بلدة الغبيري الجديدة.
تقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ١٧:٠٠ في روضة الشهيدين وبعد الدفن في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه خلف مسجد الإمام المهدي، وبتاريخي ٧ و٢٠٢٤/٩/٨ ابتداءً من الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في جمعية التخصص والتوجيه العلمي - الرملة البيضاء بجانب مبنى المديرية العامة لأمن الدولة، أو عبر الاتصال بالضابط المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٣٨٠٤٢٨.
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Date:
الجمعة, سبتمبر 6, 2024