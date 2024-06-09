توفي الحاج كامل لطف الله حمدان والد زوجة العميد المهندس المتقاعد علي نصر الدين (٩٢٠٠٨٥) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٦ الساعة ١٧:٠٠ في جبانة بلدة الغبيري الجديدة.

تقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ١٧:٠٠ في روضة الشهيدين وبعد الدفن في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه خلف مسجد الإمام المهدي، وبتاريخي ٧ و٢٠٢٤/٩/٨ ابتداءً من الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في جمعية التخصص والتوجيه العلمي - الرملة البيضاء بجانب مبنى المديرية العامة لأمن الدولة، أو عبر الاتصال بالضابط المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٣٨٠٤٢٨.