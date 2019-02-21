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Published by lebarmy12 on خميس, 02/21/2019 - 20:34
توفي السيد حنا مخلوف والد زوجة العميد المهندس جوزاف عبده من فوج الأشغال المستقل.
توفي السيد حنا مخلوف والد زوجة العميد المهندس جوزاف عبده من فوج الأشغال المستقل.
يقام المأتم بتاريخ 22/ 2 / 2019 الساعة 11,00 في كنيسة سانت تريز – الفياضية، ويوارى الثرى في مدافن العائلة – القاع.
تقبل التعازي قبل الدفن إبتداءً من الساعة 9,30 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 23 / 2 / 2019 إبتداءً من الساعة 10,00 ولغاية الساعة 16,00 في صالون كنيسة مار الياس – القاع وبتاريخي 25 و 26 / 2 / 2019 إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون كنيسة سانت تريز – الفياضية.
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Date:
الخميس, فبراير 21, 2019