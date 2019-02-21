توفي السيد حنا مخلوف والد زوجة العميد المهندس جوزاف عبده من فوج الأشغال المستقل.

يقام المأتم بتاريخ 22/ 2 / 2019 الساعة 11,00 في كنيسة سانت تريز – الفياضية، ويوارى الثرى في مدافن العائلة – القاع.

تقبل التعازي قبل الدفن إبتداءً من الساعة 9,30 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 23 / 2 / 2019 إبتداءً من الساعة 10,00 ولغاية الساعة 16,00 في صالون كنيسة مار الياس – القاع وبتاريخي 25 و 26 / 2 / 2019 إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون كنيسة سانت تريز – الفياضية.