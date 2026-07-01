توفي الحاج محمد خليل ذيب والد زوجة العميد المهندس محمد محمد حسن من لواء الدعم - فوج الإشارة.

يُقام المأتم يوم الخميس بتاريخ ۲۰۲٦/٧/٢ الساعة ۱۳.۰۰ ويوارى الثرى في روضة بلدة بافليه - صور.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ويومي الجمعة والسبت بتاريخي ٣ و۲۰٢٦/٧/٤ في منزل ابنه الكائن في منطقة دوحة الحص - الشوف (خلف الليسه فينيكس - بناية عطية - الطابق الثاني)، أو عبر الاتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: ٧٦/٧٥٠٦٩٨.