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Published by lebarmy5 on أربعاء, 07/01/2026 - 22:06
توفي الحاج محمد خليل ذيب والد زوجة العميد المهندس محمد محمد حسن من لواء الدعم - فوج الإشارة.
توفي الحاج محمد خليل ذيب والد زوجة العميد المهندس محمد محمد حسن من لواء الدعم - فوج الإشارة.
يُقام المأتم يوم الخميس بتاريخ ۲۰۲٦/٧/٢ الساعة ۱۳.۰۰ ويوارى الثرى في روضة بلدة بافليه - صور.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ويومي الجمعة والسبت بتاريخي ٣ و۲۰٢٦/٧/٤ في منزل ابنه الكائن في منطقة دوحة الحص - الشوف (خلف الليسه فينيكس - بناية عطية - الطابق الثاني)، أو عبر الاتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: ٧٦/٧٥٠٦٩٨.
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Date:
الأربعاء, يوليو 1, 2026