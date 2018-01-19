توفي بتاريخ 19 / 1 / 2018 العميد المتقاعد نعيم فرح من ضباط الجيش اللبناني والد زوجة العميد انطوان استانبوللي من منطقة البقاع.

ينقل الجثمان بتاريخ 21 / 1 / 2018 الساعة 11.00 من مستشفى سيدة لبنان – جونيه الى كنيسة الصعود الإلهي للروم الأرثوذكس – كفرحباب – غزير حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة 14.00، ويوارى الثرى في مدافن العائلة كوسبا – الكورة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي 22 و23 / 1 / 2018 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.