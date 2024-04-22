توفي السيد خليل وديع الحايك والد زوجة العميد انطوان دكر منجيان من منطقة بيروت مفصول إلى جهاز أمن المطار.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٣ الساعة ١٤,٣٠ في كنيسة السيدة - جرنايا - قضاء جزين.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداء من الساعة ۱۱,۰۰ ولغاية الساعة ۱۹,۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٤ إبتداءً من الساعة ۱۱,۰۰ ولغاية الساعة ۱۹,۰۰ في صالون كنيسة السيدة - سن الفيل أو عبر الإتصال بالعميد انطوان دكر منجيان على رقم الهاتف: 555713 / 03 .