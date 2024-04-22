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Published by lebarmy15 on ثلاثاء, 04/23/2024 - 11:55
توفي السيد خليل وديع الحايك والد زوجة العميد انطوان دكر منجيان من منطقة بيروت مفصول إلى جهاز أمن المطار.
توفي السيد خليل وديع الحايك والد زوجة العميد انطوان دكر منجيان من منطقة بيروت مفصول إلى جهاز أمن المطار.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٣ الساعة ١٤,٣٠ في كنيسة السيدة - جرنايا - قضاء جزين.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداء من الساعة ۱۱,۰۰ ولغاية الساعة ۱۹,۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٤ إبتداءً من الساعة ۱۱,۰۰ ولغاية الساعة ۱۹,۰۰ في صالون كنيسة السيدة - سن الفيل أو عبر الإتصال بالعميد انطوان دكر منجيان على رقم الهاتف: 555713 / 03 .
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Date:
الاثنين, أبريل 22, 2024