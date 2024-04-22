Published by lebarmy15 on ثلاثاء, 04/23/2024 - 11:55

توفي السيد خليل وديع الحايك والد زوجة العميد انطوان دكر منجيان  من منطقة بيروت مفصول إلى جهاز أمن المطار.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٣ الساعة ١٤,٣٠ في كنيسة السيدة - جرنايا - قضاء جزين.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداء من الساعة ۱۱,۰۰ ولغاية الساعة ۱۹,۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٤ إبتداءً من الساعة ۱۱,۰۰ ولغاية الساعة ۱۹,۰۰ في صالون كنيسة السيدة - سن الفيل أو عبر الإتصال بالعميد انطوان دكر منجيان على رقم الهاتف: 555713 / 03 .

 

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Date: 
الاثنين, أبريل 22, 2024