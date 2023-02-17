- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy2 on جمعة, 02/17/2023 - 19:25
توفي السيد سليمان توفيق سعادة والد زوجة العميد جوزيف غنطوس رئيس الهيئة الاساسية للمجلس التأديبي لدى وزارة الدفاع الوطني.
توفي السيد سليمان توفيق سعادة والد زوجة العميد جوزيف غنطوس رئيس الهيئة الاساسية للمجلس التأديبي لدى وزارة الدفاع الوطني.
يقام المأتم بتاريخ 18 / 2 /2023 الساعة 13.00 في كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس – ابل السقي، ويوارى الثرى في مدافن العائلة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 17.00 وبتاريخ 19 / 2 /2023 إبتداءً من الساعة 10.30 ولغاية الساعة 17.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 21 / 2 /2023 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة سيدة البشارة للروم الأرثوذكس – المنصورية، وبتاريخ 26 / 2 /2023 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كاتدرائية القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس - زحله، أو عبر الإتصال بالعميد جوزيف غنطوس على رقم الهاتف: 439120 /03.
Ar
Date:
الجمعة, فبراير 17, 2023