توفي السيد سليمان توفيق سعادة والد زوجة العميد جوزيف غنطوس رئيس الهيئة الاساسية للمجلس التأديبي لدى وزارة الدفاع الوطني.

يقام المأتم بتاريخ 18 / 2 /2023 الساعة 13.00 في كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس – ابل السقي، ويوارى الثرى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 17.00 وبتاريخ 19 / 2 /2023 إبتداءً من الساعة 10.30 ولغاية الساعة 17.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 21 / 2 /2023 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة سيدة البشارة للروم الأرثوذكس – المنصورية، وبتاريخ 26 / 2 /2023 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كاتدرائية القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس - زحله، أو عبر الإتصال بالعميد جوزيف غنطوس على رقم الهاتف: 439120 /03.