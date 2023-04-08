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Published by lebarmy3 on جمعة, 08/04/2023 - 11:53
توفي السيد عصام ابراهيم الساحلي والد زوجة العميد حسين برو من لواء المشاة التاسع.
يقام المأتم بتاريخ 4 / 8 / 2023 الساعة 14.00 في حسينية الإمام علي - رياق - حوش حالا، ويوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة.
تقبل التعازي قبل الدفن في قاعة الحسينية المذكورة أعلاه، وبعد الدفن وبتاريخي 5 و 6 / 8 / 2023 في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالعميد حسين برو على رقم الهاتف:03/947979.
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Date:
الجمعة, أغسطس 4, 2023