توفي السيد عصام ابراهيم الساحلي والد زوجة العميد حسين برو من لواء المشاة التاسع.

يقام المأتم بتاريخ 4 / 8 / 2023 الساعة 14.00 في حسينية الإمام علي - رياق - حوش حالا، ويوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة.

تقبل التعازي قبل الدفن في قاعة الحسينية المذكورة أعلاه، وبعد الدفن وبتاريخي 5 و 6 / 8 / 2023 في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالعميد حسين برو على رقم الهاتف:03/947979.