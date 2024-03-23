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Published by lebarmy10 on سبت, 03/23/2024 - 12:17
توفي السيد مسعد مطر والد زوجة العميد سايد شحاده قائد شرطة منطقة الشمال.
توفي السيد مسعد مطر والد زوجة العميد سايد شحاده قائد شرطة منطقة الشمال.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٣ الساعة ١٥:٠٠ في كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس – كفر عقا – الكورة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ١٩:٠٠ وبتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٤ ابتداءً من الساعة ١٦:٠٠ لغاية الساعة ١٩:٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.
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Date:
السبت, مارس 23, 2024