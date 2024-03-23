توفي السيد مسعد مطر والد زوجة العميد سايد شحاده قائد شرطة منطقة الشمال.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٣ الساعة ١٥:٠٠ في كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس – كفر عقا – الكورة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ١٩:٠٠ وبتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٤ ابتداءً من الساعة ١٦:٠٠ لغاية الساعة ١٩:٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.