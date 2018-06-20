توفي السيد حسين كرباج والد زوجة العميد طبيب الأسنان المتقاعد أكرم حلاوي من ضباط الجيش اللبناني .

يقام المأتم بتاريخ 21 / 6 / 2018 الساعة 12:00 في بلدة الباروك – دار آل كرباج .

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وطيلة أيام الأسبوع إبتداءً من الساعة 16:00 ولغاية الساعة 20:00 وبتاريخ 24 / 6 / 2018 إبتداءً من الساعة 12:00 ولغاية الساعة 20:00 في دار آل كرباج الكائنة في البلدة المذكورة (رقم هاتف العميد طبيب الأسنان المتقاعد أكرم حلاوي (859242 / 03)