توفي السيد انطوان فريد الحاج والد زوجة العميد طبيب الأسنان المتقاعد جان حنا حبيب عنداري (٨٤٠٠٠٣) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٢ الساعة ۱۲:۰۰ في كنيسة مارجرجس - الشياح.

تقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ١٠:٠٠ ولغاية موعد الدفن ويوم الأربعاء بتاريخ ٢٠١٥/٨/١٣ إبتداءً من الساعة ۱۲:۰۰ ولغاية الساعة ١٨:٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالضابط العام المتقاعد على رقم الهاتف ٠٣/٣٥٣١٣٩.