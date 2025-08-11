- En
Published by lebarmy15 on اثنين, 08/11/2025 - 19:07
توفي السيد انطوان فريد الحاج والد زوجة العميد طبيب الأسنان المتقاعد جان حنا حبيب عنداري (٨٤٠٠٠٣) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٢ الساعة ۱۲:۰۰ في كنيسة مارجرجس - الشياح.
تقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ١٠:٠٠ ولغاية موعد الدفن ويوم الأربعاء بتاريخ ٢٠١٥/٨/١٣ إبتداءً من الساعة ۱۲:۰۰ ولغاية الساعة ١٨:٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالضابط العام المتقاعد على رقم الهاتف ٠٣/٣٥٣١٣٩.
