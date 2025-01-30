توفي السيد عيد إبراهيم غنام والد زوجة العميد طبيب الأسنان زياد بو مخايل رئيس طبابة منطقة البقاع.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/١/٣١ الساعة ١٤:٠٠ في كنيسة مار تقلا - الحازمية، ثم ينقل جثمانه إلى مسقط رأسه الفريديس - الشوف حيث يوارى الثرى.

تقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبعد الدفن في صالون كنيسة مار الياس الفريديس لغاية الساعة ۱۸:۳۰ وبتاريخ ۲۰۲٥/۲/۱ ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ في صالون كنيسة مار تقلا - الحازمية.