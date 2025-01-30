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Published by lebarmy4 on خميس, 01/30/2025 - 15:05
توفي السيد عيد إبراهيم غنام والد زوجة العميد طبيب الأسنان زياد بو مخايل رئيس طبابة منطقة البقاع.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/١/٣١ الساعة ١٤:٠٠ في كنيسة مار تقلا - الحازمية، ثم ينقل جثمانه إلى مسقط رأسه الفريديس - الشوف حيث يوارى الثرى.
تقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبعد الدفن في صالون كنيسة مار الياس الفريديس لغاية الساعة ۱۸:۳۰ وبتاريخ ۲۰۲٥/۲/۱ ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ في صالون كنيسة مار تقلا - الحازمية.
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Date:
الخميس, يناير 30, 2025