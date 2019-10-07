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Published by lebarmy13 on أربعاء, 07/10/2019 - 13:19
توفي السيد أنطوات حبيب إسطفان والد زوجة العميد طوني فارس رئيس فرع مخابرات منطقة بيروت.
توفي السيد أنطوات حبيب إسطفان والد زوجة العميد طوني فارس رئيس فرع مخابرات منطقة بيروت.
يقام المأتم بتاريخ 10 / 7 / 2019 الساعة 16.00 في كنيسة سيدة التلة – دير القمر.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة اعلاه وبتاريخي 11و 12 / 7 / 2019 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون كنيسة قلب يسوع الأقدس – جادة سامي الصلح – بدارو.
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Date:
الثلاثاء, يوليو 9, 2019