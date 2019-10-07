توفي السيد أنطوات حبيب إسطفان والد زوجة العميد طوني فارس رئيس فرع مخابرات منطقة بيروت.

يقام المأتم بتاريخ 10 / 7 / 2019 الساعة 16.00 في كنيسة سيدة التلة – دير القمر.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة اعلاه وبتاريخي 11و 12 / 7 / 2019 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون كنيسة قلب يسوع الأقدس – جادة سامي الصلح – بدارو.