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Published by lebarmy2 on أربعاء, 06/05/2024 - 08:05
توفي السيد فوزي كلاس والد زوجة العميد غسان كلاس من لواء الحرس الجمهوري.
توفي السيد فوزي كلاس والد زوجة العميد غسان كلاس من لواء الحرس الجمهوري.
يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٦ الساعة ١٥:٣٠ في كنيسة مار جاورجيوس - الفاكهة - بعلبك.
تقبل التعازي بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٦ قبل الدفن وبعده لغاية الساعة ۱۹:۰۰ وبتاريخ ٢٠٢٤/٦/٧ ابتداءً من الساعة ١٠:٠٠ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ ٢٠٢٤/٦/٩ ابتداءً من الساعة ۱۲:٠٠ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ في صالون كنيسة سانت ريتا - جديدة المتن أو عبر الاتصال بالعميد غسان كلاس على رقم الهاتف الخلوي: ٧١/٣٣٣٨٦٧.
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Date:
الأربعاء, يونيو 5, 2024