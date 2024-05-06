توفي السيد فوزي كلاس والد زوجة العميد غسان كلاس من لواء الحرس الجمهوري.

يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٦ الساعة ١٥:٣٠ في كنيسة مار جاورجيوس - الفاكهة - بعلبك.

تقبل التعازي بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٦ قبل الدفن وبعده لغاية الساعة ۱۹:۰۰ وبتاريخ ٢٠٢٤/٦/٧ ابتداءً من الساعة ١٠:٠٠ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ ٢٠٢٤/٦/٩ ابتداءً من الساعة ۱۲:٠٠ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ في صالون كنيسة سانت ريتا - جديدة المتن أو عبر الاتصال بالعميد غسان كلاس على رقم الهاتف الخلوي: ٧١/٣٣٣٨٦٧.