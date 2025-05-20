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Published by lebarmy15 on ثلاثاء, 05/20/2025 - 14:30
توفي المحامي أنطوان الحاج والد زوجة العميد فؤاد الزغبي من أركان الجيش للعمليات - مديرية التعليم.
توفي المحامي أنطوان الحاج والد زوجة العميد فؤاد الزغبي من أركان الجيش للعمليات - مديرية التعليم.
يُقام المأتم يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٠ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة مار يوسف الرعائية - بسكنتا.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۱:۳٠ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، ويوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢١ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون كنيسة القلب الأقدس - بدارو، ويوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٥ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:٠۰ في صالون كنيسة مار يوسف الرعائية - بسكنتا، يليها قداس المرافقة الساعة ١٨:٠٠.
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Date:
الثلاثاء, مايو 20, 2025