توفي المحامي أنطوان الحاج والد زوجة العميد فؤاد الزغبي من أركان الجيش للعمليات - مديرية التعليم.

يُقام المأتم يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٠ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة مار يوسف الرعائية - بسكنتا.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۱:۳٠ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، ويوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢١ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون كنيسة القلب الأقدس - بدارو، ويوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٥ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:٠۰ في صالون كنيسة مار يوسف الرعائية - بسكنتا، يليها قداس المرافقة الساعة ١٨:٠٠.