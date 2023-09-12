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Published by lebarmy4 on سبت, 12/09/2023 - 12:52
توفي الاستاذ الصحافي أحمد عباس زين الدين والد زوجة العميد ماهر رعد من مديرية المخابرات.
توفي الاستاذ الصحافي أحمد عباس زين الدين والد زوجة العميد ماهر رعد من مديرية المخابرات.
يقام المأتم بتاريخ 9 / 12 / 2023 الساعة 14.00 في بلدة جباع – الجنوب ويوارى الثرى في مدفن البلدة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، وبتاريخي 10 و 11 / 12 / 2023 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 16.00 في قاعة الزهراء في البلدة المذكورة وبتاريخ 13 / 12 / 2023 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 17.00 في قاعة جمعية التخصص والتوجيه العلمي – الاونيسكو ( مقابل مبنى المديرية العامة لامن الدولة)، أو عبر الاتصال بالضابط العام صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 227212 / 71 .
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Date:
السبت, ديسمبر 9, 2023