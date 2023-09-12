توفي الاستاذ الصحافي أحمد عباس زين الدين والد زوجة العميد ماهر رعد من مديرية المخابرات.

يقام المأتم بتاريخ 9 / 12 / 2023 الساعة 14.00 في بلدة جباع – الجنوب ويوارى الثرى في مدفن البلدة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، وبتاريخي 10 و 11 / 12 / 2023 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 16.00 في قاعة الزهراء في البلدة المذكورة وبتاريخ 13 / 12 / 2023 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 17.00 في قاعة جمعية التخصص والتوجيه العلمي – الاونيسكو ( مقابل مبنى المديرية العامة لامن الدولة)، أو عبر الاتصال بالضابط العام صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 227212 / 71 .