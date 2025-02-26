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Published by lebarmy5 on أربعاء, 02/26/2025 - 19:09
توفي السيد إيليا وديع الزايد والد زوجة العميد ميشال عاد من لواء الدعم.
يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/٢/٢٧ الساعة ۱۳:۰۰ في كنيسة القديس جاورجيوس - القاع.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۰:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في صالة الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ ۲۰۲٥/۳/۱ ابتداءً من الساعة ۱۲:۰۰ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في صالون كنيسة مار سمعان - السبتية أو عبر الاتصال بالعميد ميشال عاد على رقم الهاتف الخلوي: ٧٩/١٤٤٢٢٣.
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Date:
الأربعاء, فبراير 26, 2025