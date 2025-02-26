توفي السيد إيليا وديع الزايد والد زوجة العميد ميشال عاد من لواء الدعم.

يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/٢/٢٧ الساعة ۱۳:۰۰ في كنيسة القديس جاورجيوس - القاع.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۰:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في صالة الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ ۲۰۲٥/۳/۱ ابتداءً من الساعة ۱۲:۰۰ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في صالون كنيسة مار سمعان - السبتية أو عبر الاتصال بالعميد ميشال عاد على رقم الهاتف الخلوي: ٧٩/١٤٤٢٢٣.