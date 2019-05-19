توفي السيد ميشال صوما والد زوجة اللواء الركن المتقاعد ميشال منير من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 20 / 5 /2019 الساعة 16.30 في كنيسة السيدة – الحدث.

تقبل التعازي قبل الدفن وبتاريخ 21 / 5 /2019 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه

وبتاريخ 22 / 5 /2019 إبتداءً من الساعة 13.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة مطانيوس الكبير – مستيتا.

(رقم هاتف اللواء الكن المتقاعد ميشال منير: 455853 / 03)