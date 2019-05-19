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Published by lebarmy2 on أحد, 05/19/2019 - 22:29
توفي السيد ميشال صوما والد زوجة اللواء الركن المتقاعد ميشال منير من ضباط الجيش اللبناني.
وبتاريخ 22 / 5 /2019 إبتداءً من الساعة 13.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة مطانيوس الكبير – مستيتا.
توفي السيد ميشال صوما والد زوجة اللواء الركن المتقاعد ميشال منير من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 20 / 5 /2019 الساعة 16.30 في كنيسة السيدة – الحدث.
تقبل التعازي قبل الدفن وبتاريخ 21 / 5 /2019 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه
وبتاريخ 22 / 5 /2019 إبتداءً من الساعة 13.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة مطانيوس الكبير – مستيتا.
(رقم هاتف اللواء الكن المتقاعد ميشال منير: 455853 / 03)
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Date:
الأحد, مايو 19, 2019