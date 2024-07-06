توفي السيد جوزف توفيق ليشع الخوري والد زوجة المقدم الركن ربيع هلال من أركان الجيش للعمليات – مديرية التعليم.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٨ الساعة ١٤:٣٠ في كنيسة مار مخايل – دير الأحمر .

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة ١٨:٠٠ وبتاريخ ٢٠٢٤/٦/٩ ابتداءً من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ١٧:٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ ٢٠٢٤/٦/١٠ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ١٩:٠٠ في صالون كنيسة مار مارون – المجمع الرعوي – مزرعة يشوع، أو عبر الاتصال بالمقدم الركن ربيع هلال على رقم الهاتف الخلوي: ٧٩/١٦٠٤٦٠.