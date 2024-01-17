توفي السيد الياس الهبر والد زوجة المقدم الركن كريم الهبر من لواء المشاة العاشر.

يقام المأتم بتاريخ 18 / 1 / 2024 الساعة 15.30 في كنيسة مار الياس للروم الأرثوذكس المنصورية – عين المرج – بحمدون ويوارى الثرى في البلدة المذكورة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولغاية الساعة 17.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 19 / 1 / 2024 إبتداءً من الساعة 12.00 ولغاية الساعة 17.00 في صالون كنيسة مار أنطونيوس للروم الأرثوذكس – فرن الشباك.