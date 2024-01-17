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Published by lebarmy10 on أربعاء, 01/17/2024 - 19:36
توفي السيد الياس الهبر والد زوجة المقدم الركن كريم الهبر من لواء المشاة العاشر.
توفي السيد الياس الهبر والد زوجة المقدم الركن كريم الهبر من لواء المشاة العاشر.
يقام المأتم بتاريخ 18 / 1 / 2024 الساعة 15.30 في كنيسة مار الياس للروم الأرثوذكس المنصورية – عين المرج – بحمدون ويوارى الثرى في البلدة المذكورة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولغاية الساعة 17.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 19 / 1 / 2024 إبتداءً من الساعة 12.00 ولغاية الساعة 17.00 في صالون كنيسة مار أنطونيوس للروم الأرثوذكس – فرن الشباك.
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Date:
الأربعاء, يناير 17, 2024