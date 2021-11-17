توفي السيد حنا كرم والد زوجة المقدم الياس رزق من القوات الجوية.

يقام المأتم بتاريخ 17 / 11 / 2021 الساعة 14.00 في كنيسة سيدة لورد – فرن الشباك ، ويوارى الثرى في مدافن كنيسة مار مارون جزين.

تقبل التعازي قبل الدفن إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 14.00 في كنيسة سيدة لورد – فرن الشباك أو عبر الإتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف : 457844 / 03.