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Published by lebarmy13 on أربعاء, 11/17/2021 - 10:49
توفي السيد حنا كرم والد زوجة المقدم الياس رزق من القوات الجوية.
توفي السيد حنا كرم والد زوجة المقدم الياس رزق من القوات الجوية.
يقام المأتم بتاريخ 17 / 11 / 2021 الساعة 14.00 في كنيسة سيدة لورد – فرن الشباك ، ويوارى الثرى في مدافن كنيسة مار مارون جزين.
تقبل التعازي قبل الدفن إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 14.00 في كنيسة سيدة لورد – فرن الشباك أو عبر الإتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف : 457844 / 03.
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Date:
الثلاثاء, نوفمبر 16, 2021