- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy5 on ثلاثاء, 12/09/2025 - 08:18
توفي السيد هيكل جبرايل مخايل والد زوجة المقدم جورج رزق من لواء المشاة التاسع.
توفي السيد هيكل جبرايل مخايل والد زوجة المقدم جورج رزق من لواء المشاة التاسع.
يقام المأتم يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/١١ الساعة ١٥،٠٠ في كنيسة القديسة مورا - القبيات.
تقبل التعازي أيام الأربعاء والخميس والجمعة بتواريخ ١٠ و١١ و ٢٠٢٥/١٢/١٢ اعتبارًا من الساعة ١٠،٠٠ لغاية الساعة ١٦،٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالمقدم جورج رزق على رقم الهاتف الخلوي: ٨١/٢٦١٦٢٦.
Ar
Date:
الثلاثاء, ديسمبر 9, 2025