توفي السيد هيكل جبرايل مخايل والد زوجة المقدم جورج رزق من لواء المشاة التاسع.
يقام المأتم يوم الخميس بتاريخ  ٢٠٢٥/١٢/١١ الساعة ١٥،٠٠ في كنيسة القديسة مورا - القبيات.
تقبل التعازي أيام الأربعاء والخميس والجمعة بتواريخ ١٠ و١١ و ٢٠٢٥/١٢/١٢ اعتبارًا من الساعة ١٠،٠٠ لغاية الساعة ١٦،٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالمقدم جورج رزق على رقم الهاتف الخلوي: ٨١/٢٦١٦٢٦.

الثلاثاء, ديسمبر 9, 2025