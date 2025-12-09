توفي السيد هيكل جبرايل مخايل والد زوجة المقدم جورج رزق من لواء المشاة التاسع.

يقام المأتم يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/١١ الساعة ١٥،٠٠ في كنيسة القديسة مورا - القبيات.

تقبل التعازي أيام الأربعاء والخميس والجمعة بتواريخ ١٠ و١١ و ٢٠٢٥/١٢/١٢ اعتبارًا من الساعة ١٠،٠٠ لغاية الساعة ١٦،٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالمقدم جورج رزق على رقم الهاتف الخلوي: ٨١/٢٦١٦٢٦.