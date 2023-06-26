توفي بتاريخ 25 / 6 / 2023 المعاون اول المتقاعد جرجس الاسمر والد زوجة المقدم حنا حليحل من فرع مخابرات منطقة الجنوب، ووالد المقدم بيارو الأسمر من ضّباط المديريّة العام لقوى الأمن الداخلي.

يقام المأتم بتاريخ 26 / 6 / 2023 الساعة 16.00 في كنيسة مار مارون الرعائية - جزين.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 وبتاريخ 27 / 6 / 2023 إبتداءً من الساعة 13.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة، وبتاريخ 29 / 6 / 2023 إبتداءً من الساعة 13.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون مطرانية صيدا المارونية، أو عبر الإتصال على الأرقام التالية:

- المقدم بيارو الاسمر: 70/243129.

- المقدم حنا حليحل: 03/452517.