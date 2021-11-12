توفي المربي إلياس أنطون سرور والد زوجة المقدم ربيع خير من مديرية المخابرات.

يقام المأتم بتاريخ 12 / 12 / 2021 الساعة 15.30 في كنيسة مار شربل الرهاوي - معاد جبيل.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة 18.00 في صالة الرعيّة وبتاريخي 11 و 13 / 12 / 2021 في منزل الفقيد - معاد جبيل، أو عبر الإتصال بالمقدم ربيع خير على رقم الهاتف: 71/727472.