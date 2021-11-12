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Published by lebarmy3 on سبت, 12/11/2021 - 20:59
توفي المربي إلياس أنطون سرور والد زوجة المقدم ربيع خير من مديرية المخابرات.
توفي المربي إلياس أنطون سرور والد زوجة المقدم ربيع خير من مديرية المخابرات.
يقام المأتم بتاريخ 12 / 12 / 2021 الساعة 15.30 في كنيسة مار شربل الرهاوي - معاد جبيل.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة 18.00 في صالة الرعيّة وبتاريخي 11 و 13 / 12 / 2021 في منزل الفقيد - معاد جبيل، أو عبر الإتصال بالمقدم ربيع خير على رقم الهاتف: 71/727472.
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Date:
السبت, ديسمبر 11, 2021