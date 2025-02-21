توفي السيد جورج عماد والد زوجة المقدم طبيب الأسنان جيمس أيوب من الطبابة العسكرية.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/٢/٢١ الساعة ١٤:٠٠ في كنيسة سيدة البرج - دير الأحمر.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ ۲۰٢٥/٢/٢٢ في صالة الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ ٢٠٢٥/٢/٢٥ ابتداءً من الساعة ۱۱:۰٠ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالة كنيسة سانت لورد - غدير، أو عبر الاتصال بالمقدم طبيب الأسنان جيمس أيوب على رقم الهاتف الخلوي: ۷۱/۹۳۷۹۹۳.