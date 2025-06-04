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Published by lebarmy15 on أربعاء, 06/04/2025 - 11:24
توفي السيد سامي ذبيان والد زوجة المقدم غدي أبو كروم من لواء المشاة السابع.
توفي السيد سامي ذبيان والد زوجة المقدم غدي أبو كروم من لواء المشاة السابع.
أُقيم المأتم يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٤ الساعة ١١:٠٠ في بلدة نيحا الشوف - موقف البلدة، ويوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة.
تُقبل التعازي بعد الدفن ابتداءً من الساعة ١٦:٠٠ لغاية الساعة ١٩:٠٠ ويوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٥ ابتداءً من الساعة ١٦:٠٠ لغاية الساعة ۱٨:٠٠ ويوم الأحد بتاريخ ۲۰۲٥/٦/٨ ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ١٣:٠٠ في موقف البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالمقدم غدي أبو كروم على رقم الهاتف: رباعي ٩٧٦١.
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Date:
الأربعاء, يونيو 4, 2025