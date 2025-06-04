توفي السيد سامي ذبيان والد زوجة المقدم غدي أبو كروم من لواء المشاة السابع.

أُقيم المأتم يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٤ الساعة ١١:٠٠ في بلدة نيحا الشوف - موقف البلدة، ويوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة.

تُقبل التعازي بعد الدفن ابتداءً من الساعة ١٦:٠٠ لغاية الساعة ١٩:٠٠ ويوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٥ ابتداءً من الساعة ١٦:٠٠ لغاية الساعة ۱٨:٠٠ ويوم الأحد بتاريخ ۲۰۲٥/٦/٨ ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ١٣:٠٠ في موقف البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالمقدم غدي أبو كروم على رقم الهاتف: رباعي ٩٧٦١.