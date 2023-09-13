توفي والد زوجة المقدم فادي ابو ريش من لواء الحرس الجمهوري.

يقام المأتم بتاريخ 12 / 9 / 2023 الساعة 16.00 في مقبرة الشهداء – بيروت – قرب جامع الخاشقجي.

تقبل التعازي بعد الدفن في مقبرة المذكورة أعلاه وبتاريخي 13 و 14 / 9 / 2023 من صلاة العصر وحتى آذان المغرب في خلية حمد – الطريق الجديدة أو عبر الإتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف:169971 /03.