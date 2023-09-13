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Published by lebarmy10 on أربعاء, 09/13/2023 - 14:33
توفي والد زوجة المقدم فادي ابو ريش من لواء الحرس الجمهوري.
توفي والد زوجة المقدم فادي ابو ريش من لواء الحرس الجمهوري.
يقام المأتم بتاريخ 12 / 9 / 2023 الساعة 16.00 في مقبرة الشهداء – بيروت – قرب جامع الخاشقجي.
تقبل التعازي بعد الدفن في مقبرة المذكورة أعلاه وبتاريخي 13 و 14 / 9 / 2023 من صلاة العصر وحتى آذان المغرب في خلية حمد – الطريق الجديدة أو عبر الإتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف:169971 /03.
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Date:
الثلاثاء, سبتمبر 12, 2023