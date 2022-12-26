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Published by lebarmy2 on اثنين, 12/26/2022 - 23:15
توفي السيد جان ايليا أبي نافع والد زوجة المقدم فادي بو عرم من لواء المشاة الخامس.
توفي السيد جان ايليا أبي نافع والد زوجة المقدم فادي بو عرم من لواء المشاة الخامس.
يقام المأتم بتاريخ 27 / 12 /2022 الساعة 14.00 في كنيسة مار مارون – الشياح، ويوارى الثرى في مدافن كنيسة مار الياس المريجة بذات التارخ الساعة 15.00.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 14.00 وبتاريخ 28 / 12 /2022 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة مار مارون – الشياح، أو عبر الإتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 409620 /03.
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Date:
الاثنين, ديسمبر 26, 2022