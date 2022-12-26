توفي السيد جان ايليا أبي نافع والد زوجة المقدم فادي بو عرم من لواء المشاة الخامس.

يقام المأتم بتاريخ 27 / 12 /2022 الساعة 14.00 في كنيسة مار مارون – الشياح، ويوارى الثرى في مدافن كنيسة مار الياس المريجة بذات التارخ الساعة 15.00.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 14.00 وبتاريخ 28 / 12 /2022 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة مار مارون – الشياح، أو عبر الإتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 409620 /03.