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Published by lebarmy4 on أحد, 12/10/2017 - 11:26
توفي السيد محي الدين الدنب والد زوجة المقدم كامل الزين من لواء المشاة التاسع.
توفي السيد محي الدين الدنب والد زوجة المقدم كامل الزين من لواء المشاة التاسع.
يقام المأتم بتاريخ 10 / 12 / 2017 عقب صلاة الظهر في مسجد الشهداء ، ويوارى الثرى في جبانة صيدا الجديدة.
تقبل التعازي قبل الدفن للرجال والنساء في منزل الفقيد الكائن في الهلالية – مقابل محطة أبو مرعي – بناية دندشلي الطابق الأرضي وبعد الدفن ولمدة ثلاثة أيام إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 18.00 للنساء في منزل الفقيد وللرجال في قاعة مسجد الحاج بهاء الدين الحريري – صيدا.
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Date:
الأحد, ديسمبر 10, 2017