توفي السيد محي الدين الدنب والد زوجة المقدم كامل الزين من لواء المشاة التاسع.

يقام المأتم بتاريخ 10 / 12 / 2017 عقب صلاة الظهر في مسجد الشهداء ، ويوارى الثرى في جبانة صيدا الجديدة.

تقبل التعازي قبل الدفن للرجال والنساء في منزل الفقيد الكائن في الهلالية – مقابل محطة أبو مرعي – بناية دندشلي الطابق الأرضي وبعد الدفن ولمدة ثلاثة أيام إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 18.00 للنساء في منزل الفقيد وللرجال في قاعة مسجد الحاج بهاء الدين الحريري – صيدا.