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Published by lebarmy2 on سبت, 01/04/2025 - 10:53
توفي السيد جوزف البعيني والد زوجة المقدم منير عقيقي من فوج الأشغال المستقل.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/١/٥ الساعة ١٥:٣٠ في كاتدرائية مار جرجس الرعائية - صربا - جونيه، ويوارى الثرى في مدافن البلدة المذكورة.
تقبل التعازي بتاريخ ۲۰۲٥/١/٤ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ وبتاريخ ٢٠٢٥/١/٥ قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون الكاتدرائية المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالمقدم منير عقيقي على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٠٠٥٤٧١.
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Date:
السبت, يناير 4, 2025