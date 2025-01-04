توفي السيد جوزف البعيني والد زوجة المقدم منير عقيقي من فوج الأشغال المستقل.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/١/٥ الساعة ١٥:٣٠ في كاتدرائية مار جرجس الرعائية - صربا - جونيه، ويوارى الثرى في مدافن البلدة المذكورة.

تقبل التعازي بتاريخ ۲۰۲٥/١/٤ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ وبتاريخ ٢٠٢٥/١/٥ قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون الكاتدرائية المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالمقدم منير عقيقي على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٠٠٥٤٧١.