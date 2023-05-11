Published by lebarmy16 on أحد, 11/05/2023 - 19:42

توفي السيد جورج عبدالله إبراهيم والد زوجة الملازم أول جاد كفروني من لواء المشاة الثاني.
يقام المأتم بتاريخ 5 / 11 / 2023 الساعة 15.00 في كنيسة رقاد السيدة – منيارة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبتاريخ 6 / 11 / 2023 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 13.00 وإبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في بيت الأرثوذكسي، أو عبر الإتصال بالملازم أول جاد كفروني على رقم الهاتف: 628854 / 71.

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Date: 
الأحد, نوفمبر 5, 2023