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Published by lebarmy16 on أحد, 11/05/2023 - 19:42
توفي السيد جورج عبدالله إبراهيم والد زوجة الملازم أول جاد كفروني من لواء المشاة الثاني.
توفي السيد جورج عبدالله إبراهيم والد زوجة الملازم أول جاد كفروني من لواء المشاة الثاني.
يقام المأتم بتاريخ 5 / 11 / 2023 الساعة 15.00 في كنيسة رقاد السيدة – منيارة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبتاريخ 6 / 11 / 2023 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 13.00 وإبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في بيت الأرثوذكسي، أو عبر الإتصال بالملازم أول جاد كفروني على رقم الهاتف: 628854 / 71.
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Date:
الأحد, نوفمبر 5, 2023