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Published by lebarmy10 on خميس, 04/14/2022 - 18:22
توفي السيد حبيب البياض والد زوجة الملازم أول جورج توفيق من فوج المدرعات الأول.
توفي السيد حبيب البياض والد زوجة الملازم أول جورج توفيق من فوج المدرعات الأول.
أقيم المأتم بتاريخ 14 / 4 / 2022 الساعة 16.00 في كنيسة سيدة الميلاد – تل عباس الغربي – عكار.
تقبل التعازي قبل الدفن إبتداءً من الساعة 12.00 ولغاية الساعة 18.00 وبتاريخ 15 / 4 / 2022 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في قاعة الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف:285766 /03.
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Date:
الخميس, أبريل 14, 2022