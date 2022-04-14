توفي السيد حبيب البياض والد زوجة الملازم أول جورج توفيق من فوج المدرعات الأول.

أقيم المأتم بتاريخ 14 / 4 / 2022 الساعة 16.00 في كنيسة سيدة الميلاد – تل عباس الغربي – عكار.

تقبل التعازي قبل الدفن إبتداءً من الساعة 12.00 ولغاية الساعة 18.00 وبتاريخ 15 / 4 / 2022 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في قاعة الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف:285766 /03.