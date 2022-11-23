توفي السيد ابراهيم ضاهر والد زوجة الملازم أول ربيع ضاهر من أركان الجيش للتجهيز – مديرية الهندسة.

أقيم المأتم بتاريخ 23 / 11 / 2022 في بلدية داريا - الشوف.

تقبل التعازي بتاريخي 24 و 25 / 11 / 2022 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 17.00 في خلية البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 872345 / 03.