توفي السيد منير يوسف الدبيسي والد زوجة الملازم أول عصام اسعيد من مديرية التأليل.

يقام المأتم بتاريخ 11 / 11 / 2021 الساعة 12.00 في بلدة مرستي-الشوف.

تقبل التعازي بعد الدفن ولغاية الساعة 18.00 وبتاريخ 12 / 11 / 2021 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 وبتاريخ 14 / 11 / 2021 إبتداءً من الساعة10.00 ولغاية الساعة 16.00 في دار البلدة المذكورة أعلاه, أو عبر الإتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 846117 / 70.