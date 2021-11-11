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Published by lebarmy16 on خميس, 11/11/2021 - 18:15
توفي السيد منير يوسف الدبيسي والد زوجة الملازم أول عصام اسعيد من مديرية التأليل.
توفي السيد منير يوسف الدبيسي والد زوجة الملازم أول عصام اسعيد من مديرية التأليل.
يقام المأتم بتاريخ 11 / 11 / 2021 الساعة 12.00 في بلدة مرستي-الشوف.
تقبل التعازي بعد الدفن ولغاية الساعة 18.00 وبتاريخ 12 / 11 / 2021 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 وبتاريخ 14 / 11 / 2021 إبتداءً من الساعة10.00 ولغاية الساعة 16.00 في دار البلدة المذكورة أعلاه, أو عبر الإتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 846117 / 70.
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Date:
الخميس, نوفمبر 11, 2021