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Published by lebarmy10 on ثلاثاء, 04/25/2023 - 06:18
توفي الأستاذ حسن غريب والد زوجة الملازم أول فادي رمضان من أركان الجيش للعديد – جهاز المراسم.
توفي الأستاذ حسن غريب والد زوجة الملازم أول فادي رمضان من أركان الجيش للعديد – جهاز المراسم.
يقام المأتم بتاريخ 25 / 4 / 2023 الساعة 17.00 في جبانة بلدة الخيام – مرجعيون.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة أسبوع في منزله الكائن في البلدة المذكورة – حي جبلي، أو عبر الإتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف:173725 /71.
- ابنه باسل:781019 /03
- ابنته ديمه:648039 /03.
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Date:
الثلاثاء, أبريل 25, 2023