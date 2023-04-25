توفي الأستاذ حسن غريب والد زوجة الملازم أول فادي رمضان من أركان الجيش للعديد – جهاز المراسم.

يقام المأتم بتاريخ 25 / 4 / 2023 الساعة 17.00 في جبانة بلدة الخيام – مرجعيون.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة أسبوع في منزله الكائن في البلدة المذكورة – حي جبلي، أو عبر الإتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف:173725 /71.

- ابنه باسل:781019 /03

- ابنته ديمه:648039 /03.