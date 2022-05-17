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Published by lebarmy16 on ثلاثاء, 05/17/2022 - 18:51
توفي المقدم المتقاعد أحمد أيوب من ضباط المديرية العامة للأمن العام، والد زوجة الملازم أول محمد ايوب من لواء المشاة السادس.
توفي المقدم المتقاعد أحمد أيوب من ضباط المديرية العامة للأمن العام، والد زوجة الملازم أول محمد ايوب من لواء المشاة السادس.
يقام المأتم بتاريخ 17 / 5 / 2022 الساعة 17.00 في جبانة بلدة جنتا-بعلبك.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده أو عبر الإتصال على أحدأرقام الهاتف:
الملازم أول محمد ايوب: 859173 / 78.
إبن المقدم المتقاعد أحمد أيوب (علي): 266230 / 03.
إبن المقدم المتقاعد أحمد أيوب(حسن): 860482 / 03.
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Date:
الثلاثاء, مايو 17, 2022