توفي المقدم المتقاعد أحمد أيوب من ضباط المديرية العامة للأمن العام، والد زوجة الملازم أول محمد ايوب من لواء المشاة السادس.

يقام المأتم بتاريخ 17 / 5 / 2022 الساعة 17.00 في جبانة بلدة جنتا-بعلبك.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده أو عبر الإتصال على أحدأرقام الهاتف:

الملازم أول محمد ايوب: 859173 / 78.

إبن المقدم المتقاعد أحمد أيوب (علي): 266230 / 03.

إبن المقدم المتقاعد أحمد أيوب(حسن): 860482 / 03.