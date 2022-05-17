Published by lebarmy16 on ثلاثاء, 05/17/2022 - 18:51

توفي المقدم المتقاعد أحمد أيوب من ضباط المديرية العامة للأمن العام، والد زوجة الملازم أول محمد ايوب من لواء المشاة السادس.
يقام المأتم بتاريخ 17 / 5 / 2022 الساعة 17.00 في جبانة بلدة جنتا-بعلبك.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده أو عبر الإتصال على أحدأرقام الهاتف:
الملازم أول محمد ايوب: 859173 / 78.
إبن المقدم المتقاعد أحمد أيوب (علي): 266230 / 03.
إبن المقدم المتقاعد أحمد أيوب(حسن): 860482 / 03.

 

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Date: 
الثلاثاء, مايو 17, 2022