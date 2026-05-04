توفي يوم الأحد بتاريخ ۲۰۲٦/٥/٣ المؤهل الأول المتقاعد سليمان عطية والد زوجة الملازم الأول رامي العمار من منطقة الجنوب.

يُقام المأتم يوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٤ الساعة ١٥.٠٠ في كنيسة سيدة الخلاص المعمارية - صيدا.

تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰ وبعده لغاية الساعة ۱۸.۰۰ في قاعة الكنيسة المذكورة.