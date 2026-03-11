Published by lebarmy15 on أربعاء, 03/11/2026 - 18:52

توفي السيد محمد أحمد العكاري والد زوجة الملازم الأول زياد غازي من الطبابة العسكرية.
أُقيم المأتم يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٦/٣/١٠ في مسجد الأمير طينال - طرابلس.
تُقبل التعازي يومي الأربعاء والخميس بتاريخي ۱۱ و٢٠٢٦/۳/۱۲ ابتداءً من الساعة ١٥.٣٠ ولغاية الساعة ١٧.٠٠، للرجال في قاعة مسجد العزم والسعادة - باب الرمل - طرابلس، وللنساء في منزل الفقيد الكائن في الرفاعية - زقاق البلاط - بيروت (بناية الزيني الطابق الثاني)، أو عبر الاتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: ۷۰/۲۲۱۲۸۷.

Ar
Date: 
الأربعاء, مارس 11, 2026