- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy15 on أربعاء, 03/11/2026 - 18:52
توفي السيد محمد أحمد العكاري والد زوجة الملازم الأول زياد غازي من الطبابة العسكرية.
توفي السيد محمد أحمد العكاري والد زوجة الملازم الأول زياد غازي من الطبابة العسكرية.
أُقيم المأتم يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٦/٣/١٠ في مسجد الأمير طينال - طرابلس.
تُقبل التعازي يومي الأربعاء والخميس بتاريخي ۱۱ و٢٠٢٦/۳/۱۲ ابتداءً من الساعة ١٥.٣٠ ولغاية الساعة ١٧.٠٠، للرجال في قاعة مسجد العزم والسعادة - باب الرمل - طرابلس، وللنساء في منزل الفقيد الكائن في الرفاعية - زقاق البلاط - بيروت (بناية الزيني الطابق الثاني)، أو عبر الاتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: ۷۰/۲۲۱۲۸۷.
Ar
Date:
الأربعاء, مارس 11, 2026